Arsenal-Rückkehr: Saliba bekennt Farbe

Verteidiger William Saliba (21) hat öffentlich gemacht, dass er nächste Saison bei seinem Stammklub FC Arsenal spielen wird. In einem Interview im französischen TV-Format ‚Téléfoot‘ sprach das Talent über seine erfolgreiche Leihsaison bei Olympique Marseille und seinen Entschluss, bei den Gunners den nächsten Schritt zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich gehöre zu Arsenal, ich habe noch zwei Jahre Zeit. Ich werde wieder bei Arsenal sein. Ich habe null Spiele gespielt und ich möchte ihnen immer noch mein wahres Gesicht zeigen und die Chance haben, für diese Fans und diesen großen Verein zu spielen. Aber es liegt nicht nur an mir. Auf jeden Fall wäre es eine Schande, so zu gehen“, meinte Saliba. Der Innenverteidiger fand sich in dieser Spielzeit bei OM regelmäßig in der Startelf wieder und beeindruckte mit abgeklärten Leistungen. Für Marseille stand Saliba in 52 Pflichtspielen auf dem Platz.