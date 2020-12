Mainz: Lichte kontert Stöger-Kritik

Trainer Jan-Moritz Lichte vom FSV Mainz 05 hat auf die Kritik von Neuzugang Kevin Stöger reagiert. Der 27-jährige Österreicher hatte gestern im Interview mit dem ‚kicker‘ seinem Unmut über ausbleibende Startelfeinsätze öffentlich Ausdruck verliehen. Auf der Pressekonferenz vor dem Kellerduell gegen den 1. FC Köln fand sein Trainer überraschend deutliche Worte: „Die eine Möglichkeit ist, es nicht zu lesen, dann brauchen wir auch nicht darauf zu reagieren. Die andere Möglichkeit ist, so weiterzumachen wie vorher auch. Es wird keinem Spieler die Möglichkeit geben, mehr Minuten zu bekommen, weil er das in irgendeiner Zeitung gerne hätte.“

Die Tatsache, dass Stöger sich öffentlich beschwert hat, werde seine Rolle im Team weder positiv noch negativ beeinflussen, betonte Lichte: „Es ist ja wichtig, dass die Spieler alle so viele Einsatzminuten haben wollen, wie sie bekommen können. Deshalb ist es auch nichts, bei dem ich persönlich das Gefühl habe, andersherum reagieren zu müssen. Wenn er das sagen möchte, soll er das sagen. Es verändert seine Situation und Position aber in meinen Augen nicht.“ Seitdem er Anfang Oktober in Mainz unterschrieb, kam Stöger erst zu drei Kurzeinsätzen. Auf sein Startelfdebüt wartet der Ex-Spieler von Fortuna Düsseldorf noch.