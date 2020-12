Mainz: Stöger fordert mehr Spielzeit

Kevin Stöger ist mit seinen Spielanteilen beim FSV Mainz 05 nicht zufrieden. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ bedauert der 27-Jährige: „Leider warte ich bis heute noch auf meinen ersten Startelfeinsatz bei Mainz.“ Anfang Oktober stieß der ablösefreie Spielmacher zu den Rheinhessen, kam bislang jedoch lediglich zu insgesamt 43 Bundesligaminuten verteilt auf drei Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der 1:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende konnte der Österreicher mit einem Assist zumindest Argumente für sich sammeln. Stöger will nun mehr: „Ich denke, man hat in den vergangen zwei Wochen gesehen, dass ich der Mannschaft helfen kann und hoffe somit auch auf das Vertrauen des Trainers und mein erstes Spiel von Anfang an.“