Frankreich: Entscheidung bei Deschamps gefallen

Didier Deschamps bleibt Trainer der französischen Nationalmannschaft. Wie der Verband des Vizeweltmeisters mitteilt, wird der Vertrag des 54-Jährigen sogar bis 2026 verlängert. Deschamps soll Frankreich also sowohl zur nächsten Europameisterschaft als auch zur kommenden Weltmeisterschaft führen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knackpunkt in den Verhandlungen war zuletzt in erster Linie die Laufzeit. In Sachen Gehalt wurden sich beide Seiten schnell einig. Deschamps steht schon seit 2012 bei der Équipe Tricolore an der Seitenlinie. 2018 führte er die Grande Nation zum WM-Titel, im vergangenen Dezember wurde Frankreich Vizeweltmeister.

Lese-Tipp

Belgien: Henry drängt auf Trainerposten

Große Hoffnungen auf den Job machte sich auch Zinedine Zidane. Der einstige Weltfußballer muss sich nun aber nach einer anderen Herausforderung umsehen. Denn wenn alles nach Plan läuft, wird Deschamps den Posten bei der Nationalmannschaft noch einige weitere Jahre besetzen.