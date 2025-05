RB: Sesko äußert sich zu Abgangsgerüchten

Benjamin Sesko gehört zu den größten Stürmertalenten Europas und steht bei einer ganzen Reihe von Klubs auf dem Zettel. Im Interview mit ‚Sky‘ gibt der Slowene Einblick in seine Planungen: „Im Moment bin ich Leipzig-Spieler. Ich denke an nichts anderes. Aber im Sommer kann viel passieren. Es kann knifflig in beide Richtungen sein. Ich versuche, im Hier und Jetzt zu denken.“

Der 21-Jährige steht noch bis 2029 bei RB unter Vertrag. Dieser enthält jedoch eine erfolgsbasierte Ausstiegsklausel, die sich dem Vernehmen nach mittlerweile auf über 80 Millionen Euro erhöht hat. Allerdings könnte ein Sesko-Verkauf auch ohne das Aktivieren dieses Passus möglich sein, falls die Rahmenbedingungen stimmen. Interesse an dem 41-fachen Nationalspieler besteht vor allem aus der Premier League. Der FC Chelsea, der FC Arsenal, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur sollen Sesko auf dem Zettel haben.