Bénes-Ersatz beim HSV: Baumgart denkt an Ex-Schützling

Trainer Steffen Baumgart will den Kader des Hamburger SV diesen Sommer nach seinen Wünschen umgestalten und hat dabei einen ehemaligen Schützling als Verstärkung im Blick. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, befasst sich der HSV mit Mittelfeldspieler Marlon Ritter vom 1. FC Kaiserslautern. Der 29-Jährige war in der abgelaufenen Saison mit zwölf Saisontoren und sechs Vorlagen einer der besten Akteure bei den Roten Teufeln.

In Hamburg könnte Ritter Topscorer Lazlo Bénes (26) in der Zentrale beerben. Der Slowake kann die Rothosen per Ausstiegsklausel für kolportierte fünf bis sechs Millionen Euro verlassen und steht bei einigen Bundesligisten auf dem Zettel. Mit Ritter arbeitete Baumgart bereits beim SC Paderborn erfolgreich zusammen und stieg gemeinsam von der dritten Liga bis in die Bundesliga auf. Laut ‚Mopo‘ findet ein Austausch zwischen beiden Seiten statt. Ritter ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Beim FCK unterschrieb der Rechtsfuß Anfang 2023 einen „langfristigen“ Vertrag, dementsprechend wird eine Ablöse fällig.