Neuer Vertrag für City-Flirt Eze in Arbeit

Crystal Palace wird in Kürze Gespräche mit Offensivspieler Eberechi Eze über einen neuen Vertrag führen. Das berichtet ‚The Athletic‘. Demnach haben die Eagles vor, den aktuell bis 2025 laufenden Vertrag des 25-Jährigen langfristig auszudehnen. Eze stand diesen Sommer im Fokus von Manchester City, das nach dem Ausfall von Kevin De Bruyne auf der Suche nach einem Ersatz auf der Spielmacher-Position war. Am Ende holten die Skyblues Matheus Nunes (25) von den Wolverhampton Wanderers an Bord.

Eze hat sich in seinen mittlerweile drei Jahren bei Crystal Palace als Schlüsselspieler etabliert. Diesen Juni folgte für den gebürtigen Londoner das Debüt in der englischen Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison glänzte der Rechtsfuß in der Premier League mit zehn Treffern und vier Assists. In der aktuellen Spielzeit steht ein Ligatreffer nach fünf Partien zu Buche.