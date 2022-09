Liverpool an „neuem Salah“ dran

Dem FC Liverpool ist offenbar in Ägypten ein vielversprechendes Talent ins Netz gegangen. Wie das Onlineportal ‚90min.com‘ berichtet, zeigen die Reds gesteigertes Interesse an Ibrahim Adel, der bereits als „neuer Salah“ gefeiert wird.

Mohamed Salah selbst soll sich für die Verpflichtung seines Landsmannes stark machen. Die Scouts der Reds haben den Flügelspieler längst unter intensive Beobachtung gestellt.

Nordsjaelland scheiterte im Sommer

Adel gehört seit 2019 dem Profikader vom Pyramids FC an. In 78 Pflichtspielen war der 21-jährige Linksaußen an 31 Treffern direkt beteiligt. Beim Klub aus Kairo steht der vierfache Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag.

Im Sommer unternahm bereits der FC Nordsjaelland einen ersten Versuch, den Youngster nach Europa zu holen. Die gebotenen rund zwei Millionen Euro Ablöse lagen aber deutlich unter der Forderung von sechs Millionen.