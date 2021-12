Bericht: Dortmund & Co. im Rennen um Kaminski

Borussia Dortmund befindet sich im Rennen um ein polnisches Offensivtalent. Laut ‚meczyki.pl‘ besteht großes Interesse an dem 19-jährigen Jakub Kaminski, der auf beiden Außenbahnen agieren kann und bei Lech Posen bereits Leistungsträger ist.

Neben dem BVB strecken dem Bericht zufolge auch RB Leipzig und der VfL Wolfsburg die Fühler nach Kaminski aus. Dessen Noch-Arbeitgeber habe sich zwar damit arrangiert, das Talent zu verlieren, wolle einem Transfer allerdings erst für den kommenden Sommer zustimmen.

Bis 2024 ist Kaminski noch an Posen gebunden. Sechs Treffer und vier Vorlagen in 18 Partien sprechen für den ausgeprägten Tordrang des schnellen Rechtsfußes. Sein Weg wird über kurz oder lang in eine Topliga führen, aktuell haben die Bundesligisten die besten Karten.