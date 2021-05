„Eine Ehre“ – Madueke spricht über BVB-Interesse

Noni Madueke fühlt sich vom kolportierten Interesse aus Dortmund geschmeichelt. „Ich habe es gehört, da werde ich nicht lügen. Es ist eine Ehre, mit einem Verein wie Dortmund in Verbindung gebracht zu werden – dass sie mich als Nachfolger von Sancho sehen, das ist ein toller Spieler“, so Madueke gegenüber ‚ESPN‘.

Vertraglich ist der 19-jährige Rechtsaußen noch bis 2024 an die PSV Eindhoven gebunden. Zuletzt hieß es, Madueke sei für eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro zu haben. Der Engländer betont: „Ich werde nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wir sind immer noch mit dieser Saison beschäftigt. Ich gebe jetzt mein Bestes und schaue, was die Zukunft bringt.“

Mit 17 Scorerpunkten (neun Tore, acht Assists) in 31 Pflichtspielen hat sich Madueke allerdings nicht nur in den Dortmunder Fokus gespielt. Bayern München, RB Leipzig, der VfL Wolfsburg sowie diverse Vereine aus dem Ausland sollen den U21-Nationalspieler ebenfalls auf dem Zettel haben.