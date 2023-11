Bekanntgabe heute: Neuer Union-Trainer gefunden

Die Trainersuche bei Union Berlin ist offenbar beendet. Nach Informationen des ‚kicker‘ will der Bundesligist seinen neuen Übungsleiter noch am heutigen Sonntag bekanntgeben. Die heißeste Spur soll dabei zu Raúl führen. Die Anzeichen, dass der Spanier an der Alten Försterei übernehmen wird, „verdichten sich“, so der ‚kicker‘.

Aktuell trainiert Raúl die zweite Mannschaft von Real Madrid, rangiert mit der königlichen Reserve auf Platz elf der dritten spanischen Liga. Im Profibereich coachte der ehemalige Weltklasse-Stürmer bislang nicht. Die Bundesliga kennt der 46-jährige Madrilene aus seiner Zeit beim FC Schalke (2010 bis 2012).

Vor eineinhalb Wochen hatte Union die Trennung von Urs Fischer kommuniziert. Interimsweise übernahmen Marco Grote und Marie-Louise Eta. Am gestrigen Samstag fuhr der Tabellenvorletzte gegen den FC Augsburg (1:1) den ersten Liga-Punktgewinn nach zuvor neun Niederlagen in Folge ein.

Update (11:04 Uhr): Laut übereinstimmenden Berichten wird nicht Raúl, sondern Nenad Bjelica bei Union Berlin übernehmen. Der 52-jährige Kroate soll noch heute seinen Vertrag unterschreiben.