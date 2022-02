Lewandowski-Vertrag: Schlafen die Bayern?

Die Saison biegt langsam aber sicher in die heiße Phase ein. Für die Manager der Klubs geht es nach dem Wintertransfermarkt nun darum, am Team für die kommende Spielzeit zu basteln. Ob Robert Lewandowski dann noch Teil des FC Bayern sein wird, ist ungewiss. Denn 2023 läuft der Vertrag des Torjägers aus. Verlängerung oder Verkauf heißt es darum wohl im Sommer.

Auf die Frage, ob ein hoch dotiertes Angebot die Bayern schwach machen könnte, antwortete Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei ‚Sky‘: „Nein, Lewa ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft zu Titeln zu schießen, deswegen kommt das überhaupt nicht infrage.“

Klingt so, als würde man weiterhin fest planen mit Lewandowski. Da verwundert es aber, dass wenige Monate vor Saisonende noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung eingeleitet wurden. Zumal jeder weiß, dass der 33-Jährige sich Wertschätzung und Kontinuität wünschen würde. Angesprochen auf Salihamidzics Worte entgegnete Lewandowski: „Ich höre das zum ersten Mal.“

Haaland-Gerüchte im Umlauf

Positive Signale seines Arbeitgebers gab es also bisher nicht. Stattdessen muss auch der Pole immer wieder in den Medien lesen, dass der FC Bayern angeblich über eine Verpflichtung von Erling Haaland (21) im Sommer nachdenkt. Dennoch sagt Lewandowski: „Ich bin ganz ruhig. Ich weiß, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Alter auch ganz ruhig bleiben muss. Für mich ist es wichtig, dass ich mich auf mein Spiel fokussiere.“

Und auf die Frage, ob er seine Zukunft in München sieht: „Ich weiß, wie der Fußball aussieht und wie alles funktioniert. Ich bin immer offen, aber für mich ist wichtig, was nächste Woche im nächsten Spiel passiert.“ Die Tür für eine Verlängerung scheint also noch offen. So langsam sollten die Bayern-Bosse aber tätig werden – sonst werden es andere Interessenten tun.