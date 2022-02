Medien: Haaland-Entscheidung am Freitag – Bayern geben Angebot ab

Ohne Erling Haaland hob der BVB-Flieger am heutigen Mittwoch gen Glasgow ab. Das morgige Do or die-Spiel gegen die Rangers müssen die Schwarz-Gelben ohne den Norweger bestreiten. Der 21-Jährige bleibt in Dortmund – und stellt offenbar die Weichen für seine Zukunft.

Wie ‚Cadena Ser‘ berichtet, steht am Freitag das entscheidende Treffen zwischen Haaland und Berater Mino Raiola an. Dabei soll über alle Angebote gesprochen werden, die auf dem Tisch liegen.

Bayern gibt Angebot ab

Laut dem spanischen Radiosender hat neben Real Madrid, dem FC Barcelona, Paris St. Germain und Manchester City auch der FC Bayern eine Offerte eingereicht. Weiter hofft auch die Borussia auf eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus, das soll Haaland „aber nicht in Betracht“ ziehen.

Real soll sich derweil aus der Pole Position verabschiedet haben. Die Königlichen haben darum gebeten, den Stürmer erst im kommenden Jahr unter Vertrag zu nehmen, da dieses Jahr im Zeichen von Kylian Mbappé (23) stehen soll. Der Plan der Madrilenen scheint aber nicht aufzugehen.

Wie ‚Cadena Ser‘ weiter berichtet, sollen vom Taktieren der Blancos die Skyblues profitieren. Demnach soll Real selbst mittlerweile glauben, dass sich Haaland für Manchester entscheiden wird. Lediglich die Hoffnung will der spanische Rekordmeister noch nicht aufgeben.