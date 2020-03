VfB: Wie geht's weiter mit Kobel?

Gregor Kobel vom VfB Stuttgart steht vor einer ungewissen Zukunft. „Im Moment hat Hoffenheim das Heft des Handelns in der Hand“, erklärt Sportchef Sven Mislintat in der ‚Bild‘. Der 22-jährige Kobel ist noch bis zum Saisonende von der TSG ausgeliehen. Über eine Kaufoption verfügen die Stuttgarter nicht. Der Torhüter hat zwar eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag mit den Kraichgauern, die der Klub ihm aber abkaufen könnte.

Kobel fühle sich in Stuttgart zwar wohl, könne sich aber nur im Aufstiegsfall eine Zukunft beim VfB vorstellen. Die Schwaben können sich den Torhüter wiederum nur mit Erstliga-Millionen leisten, wie Mislintat bestätigt: „Wir müssten aufsteigen, um das finanziell mit Hoffenheim zu lösen.“ Neben der sportlichen Zukunft des VfB hängt Kobels Zukunft auch von den Planungen der TSG mit Stammkeeper Oliver Baumann ab. Der 29-Jährige ist so wie der Stuttgarter Leihspieler noch bis 2021 an Hoffenheim gebunden. Auf die Bank setzen wird sich keiner der beiden Keeper.