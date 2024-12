Tah-Poker: Zwei Klubs aus dem Spiel?

Aus dem Werben um Jonathan Tah (28) von Bayer Leverkusen verabschieden sich offenbar zwei Kandidaten. Laut ‚Calciomercato.com‘ sind die Chancen auf den Zuschlag bei Tah für Juventus Turin und Inter Mailand inzwischen verschwindend gering. Dem Bericht zufolge sind die Forderungen der Berater des Innenverteidigers zu hoch für die italienischen Vertreter.

Beide Serie A-Topklubs hatten vermehrt Kontakt zur Spielerseite, so das Onlineportal, konnten aber keinen Durchbruch in den Gesprächen erzielen. Während es im Sommer noch danach aussah, dass Tah zu FC Bayern wechseln könnte, deutet derzeit vieles auf ein Engagement beim FC Barcelona hin. Tahs Vertrag in Leverkusen läuft im Sommer aus, dann darf der Kapitän ablösefrei wechseln.