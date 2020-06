Coutinho bei Everton angeboten

Im Zuge der Fahndung nach einem Abnehmer für Philippe Coutinho ist der FC Barcelona beim FC Everton vorstellig geworden. Das berichtet der englische Podcast ‚The Transfer Window‘. Demnach wären die Katalanen sogar bereit, bei einer Leihe ein Drittel von Coutinhos Gehalt zu übernehmen. Zuvor wurde der 28-Jährige auch mit dem FC Arsenal, dem FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Newcastle United in Verbindung gebracht.

Everton will mit Cheftrainer Carlo Ancelotti zurück in die Premier League-Spitze. Ob Coutinho beim Erzrivalen seines Ex-Klubs Liverpool anheuert, ist jedoch fraglich. Noch ist der Offensivmann an den FC Bayern ausgeliehen. Die 120 Millionen Euro teure Kaufoption werden die Münchner nicht ziehen. Für Coutinho geht es nach der Champions League-Endrunde im August daher zurück nach Barcelona, sollte sich kein neuer Klub finden.