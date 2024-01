Becker verlässt Union Berlin

Sheraldo Becker beginnt eine neue Herausforderung in der spanischen La Liga. Real Sociedad verpflichtet den 28-Jährgen von Union Berlin. Beim Champions League-Achtelfinalisten unterschreibt Becker einen Kontrakt bis 2026.

Die Ablösesumme soll ein halbes Jahr vor Vertragsende bei den Eisernen zwischen drei und fünf Millionen Euro betragen. Der Angreifer war einst von ADO Den Haag für 1,25 Millionen Euro in die Hauptstadt gewechselt.

140 Pflichtspiele samt 50 Torbeteiligungen absolvierte der surinamische Nationalspieler für die Köpenicker. Ähnlich wie das ganze Team von Union Berlin befand sich auch der schnelle Offensivspieler in dieser Spielzeit in einer Formkrise. Becker, in der aktuellen Bundesliga-Saison noch ohne Treffer, hofft nun, bei Real Sociedad wieder einen Aufschwung zu erleben.