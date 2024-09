Griezmann-Rücktritt: „Monument des französischen Fußballs“

Didier Deschamps hat Stellung zum Nationalmannschaftsrücktritt von Antoine Griezmann bezogen. „Aus tiefstem Herzen danke ich dir für alles, mein Grizou“, erklärt der Nationaltrainer und bezeichnet den 33-Jährigen als ein „Monument des französischen Fußballs“. Gleichzeitig lobt Deschamps die Entscheidung des Routiniers. „Es ist nie einfach, einen Schlussstrich unter die französische Nationalmannschaft zu ziehen. Vor allem, wenn man sie so gut vertreten und so gut verkörpert hat“, so der 55-Jährige. Griezmann habe dem Fußball und dem blauen Trikot immer Ehre gemacht. Da die beiden ein sehr enges und vertrauenswürdiges Verhältnis gehabt hätten, habe ihn Griezmanns Rücktritt dennoch von einer „großen Betroffenheit erfüllt“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der langjährige Atlético-Star war im vergangenen Jahrzehnt eine der zentralen Säulen der französischen Nationalmannschaft und einer der Schlüsselspieler auf dem Weg zum WM-Titel 2018. Insgesamt absolvierte Griezmann 137 Länderspiele für Les Bleus, in denen ihm 44 Tore gelangen. Damit steht in der ewigen Torschützenliste Frankreichs auf dem vierten Platz.