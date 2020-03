Entscheidung über Premier League-Abbruch heute

Die Premier League steht unmittelbar vor dem Abbruch. Wie der englische Ligaverband offiziell verkündet, findet am heutigen Freitagmorgen eine Konferenz sämtlicher Profiklubs statt, in der über das weitere Vorgehen entschieden wird.

Nachdem sowohl Arsenal-Trainer Mikel Arteta (37) als auch Chelsea-Profi Callum Hudson-Odoi (19) positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist die Entscheidung fast alternativlos. Die Partien der Gunners und der Blues sind bereits offiziell abgesagt.

