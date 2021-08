Arminia: Konkurrenz bei Hack – Hartel weg?

Marcel Hartel (25) könnte es in die zweite Bundesliga ziehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der FC St. Pauli den Mittelfeldspieler verpflichten. Zu klären seien noch finanzielle Details. Hartels Vertrag in Bielefeld läuft bis 2022, eine wichtige Rolle nahm er beim DSC zuletzt nicht mehr ein.

Unterdessen erhält die Arminia im Werben um Robin Hack (22) einen weiteren Konkurrenten. Neben Borussia Mönchengladbach zeigt laut ‚kicker‘ auch der FC Augsburg Interesse am Offensivspieler des 1. FC Nürnberg. Der Zweitligist fordert dem Vernehmen nach 2,5 Millionen Euro Ablöse.