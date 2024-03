Leipzig: Openda kommentiert Wechselgerüchte

Königstransfer Loïs Openda sieht keinen Grund, RB Leipzig im Sommer zu verlassen. „Alle reden über die Klubs, die mich wollen. Aber ich konzentriere mich nicht darauf. Ich fühle mich gut hier seit dem ersten Tag und ich habe einen Vertrag hier. Ich muss mir keine Gedanken machen, wo ich in ein, zwei Jahren bin. In fünf Jahren ist vielleicht noch einmal etwas anderes“, reagiert der 24-Jährige im Interview mit ‚blue Sport‘ auf die Wechselgerüchte um seine Person, „ich will zu den besten Stürmern der Welt gehören. Aber es geht mir so gut hier, ich wüsste nicht, weshalb ich an andere Klubs denken sollte.“

Openda war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von rund 40 Millionen Euro vom RC Lens zu RB gewechselt. Der Belgier brauchte kaum Eingewöhnungszeit bei den Sachsen: „Ich fühle mich hier seit dem ersten Tag wie zu Hause. […] Seit dem ersten Tag habe ich ein gutes Gefühl und spiele Fußball, so wie ich Fußball spielen möchte. Das genieße ich.“ Der schnelle Angreifer steuerte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 25 Torbeteiligungen in 35 Spielen für die Leipziger bei. Das sind zum aktuellen Zeitpunkt bereits genauso viele Scorerpunkte wie in der Vorsaison in 42 Pflichtspielen für den französischen Erstligisten.