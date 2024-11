Friedkins im Anflug: Schlechtes Zeichen für Juric?

Der Stuhl von Ivan Juric bei der AS Rom wackelt stärker als ein Milchzahn. Dass die Eigentümer Dan und Ryan Friedkin am morgigen Sonntag laut ‚Corriere dello Sport‘ in Rom erwartet werden, dürfte dahingehend kein positives Signal für Juric sein. Morgen spielen die Giallorossi zu Hause gegen den FC Bologna (15 Uhr). Ziel des Besuchs ist vorrangig, zeitnah einen neuen CEO bei der Roma zu installieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch als die beiden Friedkins zuletzt in der Hauptstadt Italiens auftauchten, sorgten sie für die Entlassung von Daniele De Rossi und einen Trainerwechsel. Die italienische Tageszeitung berichtet weiter, dass es dazu nun auch bei Juric kommen könnte. Insbesondere dann, wenn das Ergebnis gegen Bologna nicht zufriedenstellend ausfällt.