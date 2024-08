Fast 30 Millionen: Napoli verkündet Neres-Deal

Die SSC Neapel zieht eine neue Offensivkraft an Land. Wie der italienische Spitzenklub offiziell mitteilt, wurde David Neres (27) von Benfica Lissabon verpflichtet. Berichten zufolge fließen für den brasilianischen Flügelflitzer inklusive Boni knapp 28 Millionen Euro.

Neres stand in den vergangenen zwei Jahren für Benfica auf dem Rasen und sammelte in dieser Zeit 43 Torbeteiligungen (17 Treffer, 26 Vorlagen) in 83 Einsätzen. Zudem hat der Linksfuß bereits acht Länderspiele auf dem Buckel.