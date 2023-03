Schalke & Terodde: Trennen sich die Wege?

Beim FC Schalke 04 wird man nach der Saison voraussichtlich auf die Dienste von Torjäger Simon Terodde verzichten. Laut der ‚Bild‘ verdichten sich die Anzeichen, dass der auslaufende Vertrag des 35-Jährigen nicht über den Sommer hinaus verlängert wird. Selbst im Abstiegsfall wollen die Königsblauen eher auf Leih-Stürmer Michael Frey (28/drei Assists, null Treffer in zehn Einsätzen) als auf Terodde setzen. Frey kann für zwei Millionen Euro festverpflichtet werden.

Die Leihgabe von Royal Antwerpen hat Terodde im Angriff den Rang abgelaufen. In den vergangenen sechs Bundesligaspielen von S04 wurde der Zweitliga-Torschützenkönig meist erst in der Schlussphase eingewechselt. Zudem konnte der Sturmtank im deutschen Oberhaus mit nur drei Treffern in 25 Partien mal wieder nicht seine Erstligatauglichkeit nachweisen. Statt auf Terodde wolle man beim Ruhrpottklub ab der kommenden Saison auf Marvin Pieringer (23), derzeit an den SC Paderborn verliehen, setzen. Für die Paderborner konnte ebenjener in 21 Pflichtspielen 20 Torbeteiligungen verbuchen.

