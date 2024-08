Füllkrug-Ersatz: BVB einig mit Beier

So schnell wie der Verkauf von Niclas Füllkrug an West Ham United über die Bühne ging, so schnell scheint auch sein Nachfolger den Weg zu Borussia Dortmund einzuschlagen. Seit einigen Tagen wird bereits vom Interesse des BVB an Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim berichtet. Nun wurde offenbar die erste große Hürde genommen.

Laut ‚Bild‘ sind sich die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben mit dem Management des Jungnationalspielers einig geworden. Beier hat dem BVB seine Zusage gegeben und sitzt jetzt auf gepackten Koffern im Kraichgau. Wann der 21-jährige Mittelstürmer los darf, entscheidet aber sein aktueller Arbeitgeber.

Zwischen Dortmund und Hoffenheim gibt es nämlich noch keine Übereinkunft. Da Beier noch bis 2027 bei der TSG unter Vertrag steht, befindet sich Frank Kramer, derzeit Sportlicher Leiter in Sinsheim, in einer komfortablen Verhandlungsposition. Laut ‚Bild‘ bereitet die Dortmunder Führung derzeit das Eröffnungsnagebot für die bevorstehenden Transferverhandlungen vor. Dies soll zunächst bei 25 Millionen Euro liegen.