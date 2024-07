Arsenal zieht Kaufoption bei Raya

Der FC Arsenal hat den bisher ausgeliehen Keeper David Raya fest vom FC Brentford verpflichtet. Die Gunners ziehen die Kaufoption von umgerechnet knapp 31,6 Millionen Euro. Raya absolvierte insgesamt 41 Pflichtspiele für den englischen Vizemeister und blieb 20 Mal ohne Gegentor. Sein Vertrag bei Brentford hätte noch bis 2025 Gültigkeit gehabt.

„Nach einem Jahr als Gunner auf Leihbasis kann ich endlich sagen, dass ich die nächsten Jahre ein Arsenal-Spieler bin. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, lebe aber immer in der Gegenwart und genieße sie“, so der 28-jährige Schlussmann.