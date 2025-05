Barça lässt nicht locker: Letzter Versuch im Tah-Poker

Nach FT-Informationen hat sich Jonathan Tah (29) bereits entschieden, der Nationalspieler will zum FC Bayern wechseln. Bereits in den kommenden Tagen könnte die finale Zusage auch in München eingehen. „Tah muss für sich jetzt eine finale Entscheidung treffen. Es könnte sogar in dieser Woche das Go geben. Es ist alles vorbereitet bei den Bayern. Wenn er ‚Ja‘ sagt, ist der Vertrag, glaube ich, auch in ein, zwei Tagen durch“, berichtet Tobias Altschäffl im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘.

Solange sich die Zusage aber nicht in einem Vertrag materialisiert hat, will zumindest der FC Barcelona noch weiter kämpfen. Wie die Boulevardzeitung berichtet, unternahmen die Katalanen in der vergangenen Woche einen allerletzten Versuch und rollten Tah-Berater Pini Zahavi den roten Teppich aus. Demnach war der Agent als Gast beim spektakulären Clásico gegen Real Madrid (4:3).

„Tah wollte zu Barça, war sich mit Hansi Flick einig. Sein Berater Zahavi war Freitag vergangener Woche in Barcelona und auch zum Clásico vor Ort“, so Altschäffl. Die Katalanen sollen weiter alles daran setzen, Tahs Registrierung doch noch garantieren zu können. Aller Voraussicht nach bleibt es aber bei den Bemühungen, Tah wird vermutlich bereits in allernächster Zukunft Tatsachen schaffen und seinen Wechsel von Bayer Leverkusen nach München finalisieren.