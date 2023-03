Oranje: De Ligt verpasst Quali-Spiele

Innenverteidiger Matthijs de Ligt vom FC Bayern München reist vorzeitig aus der Nationalmannschaft ab. Wie der niederländische Verband KNVB mitteilt, wird der 23-Jährige die EM-Qualifikationsspiele gegen Frankreich und Gibraltar aufgrund einer Virusinfektion verpassen. Auch Sven Botman (Newcastle United), Cody Gakpo (FC Liverpool), Joey Veerman (PSV Eindhoven) und Bart Verbruggen (RSC Anderlecht) kämpfen mit dem Virus und verließen das Trainingslager vorzeitig.

Für die Spiele nominiert Nationaltrainer Ronald Koeman drei Spieler nach: Ryan Gravenberch (FC Bayern München), Kjell Scherpen (Vitesse Arnheim) und Stefan de Vrij (Inter Mailand). In einer Gruppe mit Frankreich, Irland, Griechenland und Gibraltar will sich das Team für die kommende Europameisterschaft in Deutschland qualifizieren.

