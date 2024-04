Werder: Njinmah schneller zurück als gedacht?

Justin Njinmah könnte früher auf den Platz zurückkehren als bislang gedacht. „Ich hoffe, dass ich nächste Woche schon wieder spielen kann“, erklärte der Angreifer laut der ‚DeichStube‘ im Rahmen einer Preisverleihung für Kurzfilme in Bremen.

Der 23-Jährige musste sich Anfang April einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Anschließend stand er dem SV Werder Bremen wochenlang nicht zur Verfügung. Seine Geschwindigkeit wurde im Bremer Angriff in dieser Phase sichtbar vermisst. Sechs Treffer und zwei Vorlagen steuerte der Spätstarter in der laufenden Saison bei.