Arminia: Arabi offen für Winter-Neuzugänge

Samir Arabi will nicht ausschließen, dass Arminia Bielefeld im Winter erneut an seinem Kader basteln wird. „Vielleicht sind wir ja schon mit dem einen oder anderen unserer Spieler im Austausch“, deutet der DSC-Sportdirektor gegenüber dem ‚kicker‘ Gespräche mit Kandidaten an, „natürlich kommt auch das Thema möglicher Nachverpflichtungen hinzu.“

„Spieler, die in ihren Klubs unzufrieden sind, weil sie nicht spielen“, umreißt Arabi das Beuteschema, „dies kann natürlich auch bei uns der Fall sein, sodass nicht nur Neuzugänge, sondern auch Abgänge ein Thema werden können. Und womöglich müssen wir auch auf Verletzungen reagieren. Grundsätzlich gilt: Es wäre fahrlässig, wenn wir uns nicht mit jedem Szenario auseinandersetzten.“