Everton vor 32-Millionen-Transfer

Der FC Everton steht vor der Verpflichtung von Mittelstürmer Thierno Barry vom FC Villarreal. Der ‚Guardian‘ berichtet von einem Durchbruch in den Verhandlungen und taxiert die Ablösesumme für den 22-Jährigen auf rund 32 Millionen Euro.

Durch wochenlange Gespräche konnten die Toffees den Preis drücken und die Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro umgehen. Barry steuerte in der vergangenen Saison in La Liga elf Tore und vier Vorlagen bei und hatte damit großen Anteil an Villarreals Qualifikation für die Champions League.