Neuer Angreifer: Hoffenheim verpflichtet Lemperle

Tim Lemperle geht in der kommenden Saison in der Bundesliga auf Torejagd. Diese wird der 23-Jährige jedoch nicht mehr im Trikot des 1. FC Köln bestreiten, sondern in dem der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer geben den Wechsel des deutschen U21-Nationalspielers, der sich bereits seit Monaten mit seinem neuen Klub einig war, offiziell bekannt. Lemperle unterschreibt bei der TSG einen langfristigen Kontrakt.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sagt: „Er ist ein junger, spannender und hochtalentierter Stürmer, der sich vor allem in den vergangenen zwei Jahren sportlich gut weiterentwickelt hat. Tim zeichnet auf dem Rasen nicht nur seine intensive Spielweise und sein unbändiger Wille aus, sondern auch seine Torgefahr.“

Der Rechtsfuß wechselt nach dem Ablauf seines aktuellen Vertrags Ende Juni zur TSG. Beim Tabellen-15. der abgelaufenen Spielzeit soll der Youngster eines von vielen Gesichtern des Umbruchs sein, den Sportchef Schicker einleiten soll.

Lemperle war einer der besten Kölner Scorer und maßgeblich beteiligt an der Zweitligameisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg des Klubs aus der Domstadt. Dem abschlussstarken Offensivspieler gelangen zehn Treffer und sechs Vorlagen in 25 Ligapartien.

Der bereits früh durchgesickerte Wechsel zur TSG, die zwischenzeitlich im Winter zuschnappen wollte, sorgte für einige Kontroversen im Umfeld des FC. Dazu kam vor dem abschließenden Spieltag eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Fan des Vereins, bei der sich Lemperle mehrere Gesichtsverletzungen zugezogen hatte.