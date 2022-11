Schalke muss auf Ouwejan verzichten

Der FC Schalke 04 muss in den verbleibenden drei Pflichtspielen bis zur Weltmeisterschaft auf Thomas Ouwejan verzichten. Der Linksverteidiger zog sich im Spiel gegen den SC Freiburg (0:2) eine Innenbandverletzung im linken Knie zu und fällt somit bis auf weiteres aus. Bei den Königsblauen reiht sich Ouwejan damit in die Riege der Verletzten ein. Auch die Innenverteidiger Leo Greiml, Marcin Kaminski, Ibrahima Cissé, Sepp van den Berg sowie Mittelfeld-Akteur Rodrigo Zalazar stehen nicht zur Verfügung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Niederländer kam in der laufenden Saison in zwölf Spielen zum Einsatz und war bislang auf der linken Seite gesetzt. Mit den Knappen stieg der Linksfuß in der vergangenen Saison in die Bundesliga auf, dabei sammelte er elf Torbeteiligungen.