Die FT-Topelf des 13. Spieltags

Die Ergebnisse im Überblick

Union Berlin - BVB 2:1

RB Leipzig - 1. FC Köln 0:0

Borussia M'gladbach - Hoffenheim 1:2

Schalke 04 - Arminia Bielefeld 0:1

Mainz 05 - Werder Bremen 0:1

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 0:2

Bayer Leverkusen - FC Bayern 1:2

SC Freiburg - Hertha BSC 4:1

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 1:0

Spieler des Spieltags: Robert Lewandowski

Mit Ruhm bekleckerte sich beim FC Bayern in der vergangenen Woche kaum jemand. Dass es trotzdem für sechs Punkte in der englischen Woche reichte, lag an Robert Lewandowski und zwei Geschenken von Bayer Leverkusen. Wie schon gegen den VfL Wolfsburg schnürte der frischgebackene Weltfußballer auch gegen die Werkself (2:1) einen Doppelpack und führte die Münchner so zur Weihnachtsmeisterschaft.

Die FT-Topelf