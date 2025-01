Das große Geld lockt: Newcastle schielt auf Bundesliga-Keeper

Die Zeit von Martin Dubravka bei Newcastle United soll noch im laufenden Monat enden. Den 35-jährigen Slowaken – so berichten mehrere Quellen aus England – zieht es in Kürze zu Al Shabab nach Saudi-Arabien. Um den Routinier zu ersetzen und gleichzeitig Druck auf Nick Pope (32) auszuüben, soll ein neuer Mann für die Position zwischen den Pfosten her.

Dabei fokussieren sich die Magpies selbstverständlich nicht nur auf einen Namen. Zur Shortlist gehört laut ‚CaughtOffside‘ auch Kamil Grabara. Der Keeper des VfL Wolfsburg sei als Alternative zu James Trafford (22/FC Burnley) angedacht, sollte ein Transfer des Engländers nicht über die Bühne gehen. Dass ein Deal für Grabara ebenfalls unheimlich schwer umzusetzen wäre, ist den Verantwortlichen in Newcastle upon Tyne dem Bericht zufolge aber auch klar.

Magpies wählt schwere Ziele

Denn der polnische Nationalspieler war erst im Sommer für 13,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen zu den Wölfen gewechselt. Nicht nur dank seiner markanten Karbonmaske gehört Grabara zu den auffälligsten Torhütern der laufenden Spielzeit. Auch dank starker Leistungen machte der 25-Jährige auf sich aufmerksam – und spielte sich so auf den Zettel der Newcastle-Scouts.

Deshalb ist es aktuell auch nur schwer vorstellbar, dass die Niedersachsen Gesprächsbereitschaft zeigen, sollte eine Anfrage von der Insel eingehen. Ähnlich sieht es aber auch bei Hauptziel Trafford aus, da Burnley unbedingt den direkten Wiederaufstieg in die Premier League bewerkstelligen möchte.