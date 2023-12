Ersatz-Stürmer: Werders Haltung bei Kownacki

Werder Bremen plant weiterhin mit Sommer-Neuzugang Dawid Kownacki. Clemens Fritz, Leiter der Profimannschaft, sagt gegenüber der ‚DeichStube‘ über ein mögliches Leihgeschäft im Winter: „Dawid ist weder mit solchen Überlegungen auf uns zugekommen noch haben wir uns damit beschäftigt. Ihn im Winter auszuleihen, ist aktuell kein Thema bei uns.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund: Kownacki bekommt in Bremen nur wenig Spielanteile. In der Stürmer-Hierarchie steht der 26-jährige Pole aktuell nur auf Rang vier. Im Sommer war er ablösefrei mit der Empfehlung von 14 Zweitliga-Saisontoren von Fortuna Düsseldorf an die Weser gewechselt.