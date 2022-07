Bericht: PSG will mit Messi verlängern

34 Spiele, elf Tore, 15 Assists – Lionel Messis Quote in seinem ersten Jahr bei Paris St. Germain kann sich sehen lassen, wenngleich der argentinische Superstar weit von seiner Topform entfernt war. Nichtsdestotrotz will der französische Hauptstadtklub La Pulga offenbar langfristig an den Klub binden.

Nach Informationen der ‚Marca‘ haben die PSG-Offiziellen dem Weltklassestürmer bereits vorgeschlagen, den aktuell bis 2023 datierten Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern. Ein konkretes Angebot mit Zahlen und Fakten liegt Messi allerdings noch nicht vor, so die spanische Tageszeitung.

Entscheidung nach der WM

Dem Bericht zufolge will Messi aktuell aber noch nicht über eine Verlängerung verhandeln. Vielmehr scheint der 35-jährige Ballvirtuose die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar abwarten zu wollen, um sich anschließend Gedanken über seine Zukunft zu machen.

Neben dem sportlichen Aspekt hat Messi auch hinsichtlich der Marketing- und Werbemöglichkeiten einen sehr hohen Wert für PSG. Insgesamt sollen die Einnahmen auf allen Ebenen nach der Verpflichtung des 162-fachen Nationalspielers um 13 Prozent angestiegen sein. Ein Grund mehr für den Edelklub, den hochdotierten Vertrag des Rechtsaußen auszudehnen.