Vor Relegation: Ausfall trifft Bochum hart

Der VfL Bochum muss unmittelbar vor dem Relegationshinspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen bitteren Ausfall verkraften. „Erhan Masovic wird uns morgen nicht zur Verfügung stehen, er ist leider erkrankt und kann nicht spielen“, vermeldet der Revierklub am heutigen Mittwochnachmittag. Ein ganz wichtiger Abwehrspieler, auf den der VfL nun kurzfristig verzichten muss.

Immerhin: Bochums Mittelfeldspieler Philipp Förster ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob der 29-Jährige in der Relegation zu einem Faktor werden kann, bleibt abzuwarten. Am morgigen Donnerstag (20:30 Uhr) tritt die Mannschaft von Interimstrainer Heiko Butscher zum Hinspiel an der Castroper Straße an, am Montag folgt das Rückspiel in Düsseldorf.