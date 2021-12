Erster Wintertransfer: Schalke will Gladbachs Noß

Selten hat sich der Kader einer deutschen Profi-Mannschaft derart verändert wie der des FC Schalke 04 in der vergangenen Transferperiode. Aus einem Europapokal-Anwärter mit teurem Kader entwickelte sich innerhalb weniger Monate eine Mannschaft, die auch in der zweiten Liga zu finanzieren war. Im Januar wollen die Königsblauen nun personelles Feintuning betreiben.

Ein erster Neuzugang soll von Borussia Mönchengladbach nach Gelsenkirchen kommen. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge arbeiten S04-Sportdirektor Rouven Schröder und Co. an einer Leihe von Offensiv-Talent Conor Noß. Der 20-jährige Ire, in Düsseldorf geboren und mit acht Jahren in den Fohlenstall gewechselt, soll bis zum Sommer 2023 für eineinhalb Jahre ausgeliehen werden.

Über die Eckdaten sollen sich Schalke und Gladbach bereits ausgetauscht haben – die Sache dürfte sich also bereits in einem fortgeschrittenem Stadium befinden. Noß ist in der laufenden Saison sechsmal in der zweiten Mannschaft der Borussia zum Einsatz gekommen, erzielte dort ein Tor und gab zwei Vorlagen. Am 20. November durfte er zudem beim 4:0 gegen Greuther Fürth kurz vor Schluss in der Bundesliga reinschnuppern.