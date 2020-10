Neymar wartet auf ein Zeichen

Paris St. Germain darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf eine langfristige weitere Zusammenarbeit mit Superstar Neymar machen. Einem Bericht der in der französischen Hauptstadt ansässigen Zeitung ‚Le Parisien‘ zufolge wartet der Brasilianer auf ein Zeichen seines Klubs, damit die Gespräche über eine Vertragsverlängerung starten können.

Zur Ausgangslage: Neymars aktuelles Arbeitspapier läuft 2022 aus. Naturgemäß müsste PSG den Offensivmann im kommenden Sommer also verkaufen – sollte bis dahin keine Einigung zustande gekommen sein. Laut ‚Le Parisien‘ fühlt sich Neymar in Paris mittlerweile aber sehr wohl – wohl wissend, dass der Serienmeister einer der wenigen Klubs ist, der sein astronomisches Gehalt schultern kann.

Wechselwunsch 2019

Ganz anders stellte sich die Lage noch im Sommer 2019 dar. Damals forcierte Neymar eine Rückkehr zum FC Barcelona. Es entwickelte sich ein Transferkrimi, an dessen Ende sich die Klubs nicht auf die Modalitäten eines Wechsels einigen konnten. So blieb der der teuerste Fußballer der Welt in Paris.

Für den Nobelklub erzielte der einst 222 Millionen Euro teure Neymar bislang 72 Tore in 88 Spielen und wurde stets Meister. Das große Ziel bleibt derweil der Gewinn der Champions League. Am morgigen Dienstag (21 Uhr) trifft PSG zum Auftakt der neuen Königsklassen-Saison auf Manchester United.