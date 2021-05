Zwei BVB-Stars: England gibt vorläufigen EM-Kader bekannt

Der englische Fußballverband hat den vorläufigen Kader für die anstehende Europameisterschaft veröffentlicht. Auch die Bundesliga ist im 33-Mann-Aufgebot der Three Lions vertreten. Mit Jude Bellingham und Jadon Sancho dürfen sich zwei BVB-Stars berechtige Hoffnungen auf eine Teilnahme am Endturnier machen.

Den finalen Kader möchte Nationaltrainer Gareth Southgate erst am 1. Juni nominieren. Durch die Teilnahme der englischen Teams an den Finalspielen der Champions League und der Europa League möchte sich der 50-Jährige diese Option offen halten. Außerdem stehen hinter einigen angeschlagenen Spielern noch Fragezeichen. Dazu zählt auch Abwehrchef Harry Maguire, der ebenso im Aufgebot steht.

Die Three Lions sind beim Kontinentalturnier erstmals am 13. Juni gegen Kroatien gefordert. Außerdem befinden sich noch Schottland sowie Tschechien in Gruppe D.

Torhüter: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Abwehr: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Mittelfeld: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Angriff: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)

