Doll wird Trainer in Indonesien

Thomas Doll hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 56-jährige übernimmt das Cheftrainer-Amt bei Persija Jakarta. Nach offiziellen Vereinsangaben unterschreibt er einen Dreijahresvertrag beim indonesischen Erstligisten. Doll war seit Dezember 2019 ohne Anstellung, zuletzt trainierte er APOEL Nikosia. Seine letzte Trainerstation in Deutschland war Hannover 96.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es ist für mich eine Ehre, zu einem der großen Teams in Indonesien zu gehen“, lässt sich Doll in einer Klubmitteilung zitieren, „ich will Persija auf ein höheres Niveau verhelfen. Ich kann es nicht abwarten, mit dem Training in Jakarta anzufangen.“ In einer Videobotschaft stellte sich der 56-Jährige zudem den Fans des Hauptstadt-Klubs vor.