Thorup begeistert: „Das ist für mich überragend“

Augsburg-Trainer Jess Thorup ist begeistert von den Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft. „Zweimal hintereinander sind wir zurückgekommen ins Spiel. Es ist für mich überragend, wie die Mannschaft sich auf dem Platz gezeigt hat. Wir haben immer geglaubt, dass etwas möglich war. Immer nach vorne gespielt, gelaufen, probiert“, schwärmte der Däne im Anschluss an das 3:2 gegen den VfL Wolfsburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Natürlich habe man am Ende beim Zehn gegen Elf „etwas Glück gehabt“, so Thorup, aber das habe man sich erarbeitet. Zur Einordnung: Seit mehr als einem Jahr haben die Augsburger nun erstmals wieder zwei Spiele in Folge gewonnen. Beide Siege kamen nach Rückstand zustande.