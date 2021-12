Lille: David-Berater kündigt Abschied an

Jonathan David wird im Anschluss an die laufende Saison wohl seine Koffer beim OSC Lille packen. Dies erklärte sein Berater Nick Mavromaras gegenüber ‚Radio Canada‘: „Für uns ist es das Ziel, die Saison in Lille zu beenden, aber es wird aus mehreren Gründen seine letzte Saison dort sein. Ich denke, dass die Premier League eine gute Option für ihn ist. Ich denke, er mag auch Spanien sehr, weil er das Ballgefühl und die technisch versierten Spieler mag. Diese beiden Ligen haben eine hohe Priorität für ihn, aber wir schließen nichts aus.“

David ist bei Lille auf dem Weg, seine erfolgreichste Saison zu spielen. 15 Treffer in 26 Pflichtspielen hat der 21-jährige Angreifer bislang erzielt und führt die Torjägerliste in der Ligue 1 an. Auch in der kanadischen Nationalmannschaft zeigt sich der gebürtige US-Amerikaner treffsicher. 2020 war David für 27 Millionen Euro von der KAA Gent nach Lille gewechselt. Dort gilt sein Vertrag noch bis 2025.