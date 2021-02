Duman verlässt den BVB

Taylan Duman wird im Sommer Borussia Dortmund verlassen und sich dem 1. FC Nürnberg anschließen. Der 23-Jährige kommt ablösefrei. Zu den Vertragsmodalitäten macht der Club keine Angaben.

Duman ist gelernter Rechtsaußen und Leistungsträger in der U23 des BVB. In der laufenden Saison stand er in bisher 19 Regionalliga-Spielen auf dem Platz, in denen er elfmal traf und acht Tore vorbereitete.