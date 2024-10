Di Salvo über Wanner: „Ich weiß, dass er das will“

Antonio Di Salvo rechnet weiter fest damit, dass sich Paul Wanner für die deutsche Nationalmannschaft entscheiden wird. Im Vorfeld der heutigen Partie gegen Polen (17 Uhr) erklärte der U21-Trainer: „Wir hoffen, dass er sich den Schritt weiter zutraut, für Deutschland zu spielen. Ich weiß, dass er das will, irgendwann in der A-Nationalmannschaft zu spielen.“ Da Wanner auch für die österreichische Nationalmannschaft spielberechtigt wäre, buhlt ÖFB-Nationalcoach Ralf Rangnick ebenfalls um die Gunst des Offensivjuwels.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass der 18-Jährige für die deutsche U21 aufläuft und auch davor sämtliche Jugendauswahlmannschaften des DFB durchlief, spielt für den früheren Bundesliga-Trainer keine Rolle. „Auch wenn er jetzt zur deutschen U21 eingeladen wurde, hat das zunächst gar keine Aussagekraft. Entscheidend wird es, wenn er sich entscheiden will oder muss, in welcher A-Nationalmannschaft er spielt“, so Rangnick.