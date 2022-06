Bellérin will Arsenal verlassen

Héctor Bellerín plant seine Zukunft nicht mehr beim FC Arsenal. Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, will der Spanier nicht mehr zurück zu seinem Stammarbeitgeber aus Nordlondon. Vielmehr würde er gerne bei Real Betis Sevilla bleiben, an das er in der abgelaufenen Spielzeit ausgeliehen war.

Bei den Gunners steht der 27-jährige Rechtsverteidiger noch bis 2023 unter Vertrag. Ein dauerhafter Wechsel nach Andalusien gestaltet sich allerdings als schwierig, da Betis nicht die geforderte Ablöse aufbringen könne. Bellerín sollen jedoch auch andere Angebote vorliegen.