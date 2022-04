Arminia: Klos auf unbestimmte Zeit raus

Fabian Klos wird Arminia Bielefeld im Saisonendspurt fehlen. Wie die Ostwestfalen mitteilen, hat sich der 34-jährige Angreifer eine schwere Kopfverletzung zugezogen und fällt nach offiziellen Angaben „auf unbestimmte Zeit“ aus.

Klos musste beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart am gestrigen Samstag nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Allesandro Schöpf in der 62. Spielminute vorzeitig ausgewechselt werden. In der laufenden Saison kam der Routinier in 27 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte fünf Treffer. Der Vertrag von Klos läuft zum Saisonende aus.