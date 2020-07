Zidane lässt Zukunft offen

Zinedine Zidane hat sich vor dem letzten Saisonspiel gegen CD Leganés (Sonntag, 21 Uhr) zu seiner Zukunft geäußert. Der frischgebackene Meistertrainer von Real Madrid sagte auf einer Pressekonferenz: „Niemand weiß, was passieren wird, also spreche ich nicht vom nächsten Jahr. Ich habe einen Vertrag, mir gefällt es hier, mir gefällt, was ich tue, aber man weiß nie, was im Fußball passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zidane abschließend: „Im Fußball im Allgemeinen ändert es sich von Tag zu Tag. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin hier, ich genieße es und wir werden sehen, wie lange es anhält.“ Zidane steht noch bis 2022 in Madrid unter Vertrag. Im Frühjahr 2019 hatte der 48-jährige Franzose zum zweiten Mal bei den Königlichen das Traineramt übernommen. Neben je zwei Meisterschaften und Pokalsiegen stehen unter anderem auch drei Champions League-Pokale in Zidanes Trophäenschrank.