Arsenal will Deutschland-Schreck holen

Der FC Arsenal bemüht sich um eine Verpflichtung von Mikel Merino. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben die Gunners dem Spanier bereits ein Angebot unterbreitet und bereiten für den 28-Jährigen aktuell eine erste Transfer-Offerte an Real Sociedad vor. Der zentrale Mittelfeldspieler soll in der bevorstehenden Saison das Zentrum der Londoner und den Kader in der Breite verstärken.

Der Ex-Dortmunder hat eine starke Saison in San Sebastián gespielt und machte bei der Europameisterschaft noch einmal auf sich aufmerksam. Dort erzielte er im Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 n.V.) den Siegtreffer für den späteren Titelträger Spanien. Atlético Madrid und der FC Barcelona gehören dem Vernehmen nach ebenfalls zu den Interessenten, aktuell tendiert Merino laut Bericht allerdings klar zu Arsenal. Dort würde er auf seinen Ex-Mitspieler Martin Ödegaard (25) treffen.